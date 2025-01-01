Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 30: Ufo-Guide
41 Min.Ab 12
Seit Jahrhunderten berichten Menschen aus aller Welt über die Sichtung von Ufos am Himmelszelt. Welche Gemeinsamkeiten haben diese Berichte und was sind wirklich die Merkmale eines unbekannten (außerirdischen) Flugobjekts?
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC