Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 31: Rätsel der Atacama-Wüste
41 Min.Ab 12
Chile meldet die meisten Berichte über UFO-Sichtungen weltweit. In der Atacama-Wüste findet man eine Reihe antiker Bodenzeichnungen, die seit mehreren tausend Jahren dort liegen. Gibt es eine Verbindung zwischen den UFO-Sichtungen und den mysteriösen Geoglyphen?
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC