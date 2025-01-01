Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Rätsel der Atacama-Wüste

A+EStaffel 12Folge 31
Rätsel der Atacama-Wüste

Folge 31: Rätsel der Atacama-Wüste

41 Min.Ab 12

Chile meldet die meisten Berichte über UFO-Sichtungen weltweit. In der Atacama-Wüste findet man eine Reihe antiker Bodenzeichnungen, die seit mehreren tausend Jahren dort liegen. Gibt es eine Verbindung zwischen den UFO-Sichtungen und den mysteriösen Geoglyphen?

