Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Aliens und das Weiße Haus

A+EStaffel 12Folge 33
Aliens und das Weiße Haus

Aliens und das Weiße HausJetzt kostenlos streamen

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Folge 33: Aliens und das Weiße Haus

41 Min.Ab 12

Das Weiße Haus leugnet Besuche von Außerirdischen auf unserem Planeten hartnäckig. Begegnungen mit seltsamen Phänomenen und UFOs sind jedoch bereits seit George Washingtons Amtszeit dokumentiert. Ist es möglich, dass Außerirdische uns seit Jahrzehnten beobachten und sogar präsidentielle Entscheidungen beeinflussen?

