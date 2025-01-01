Das galaktische SchlüssellochJetzt kostenlos streamen
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 34: Das galaktische Schlüsselloch
41 Min.Ab 12
Das mysteriöse Symbol des Schlüssellochs spiegelt sich in antiken Kunstwerken, mystischen Texten und in der Architektur wider. Steht die kryptische Form dieses Symbols in Verbindung mit dem Kosmos?
