Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 35: Das verlorene Königreich
41 Min.Ab 12
Inmitten des Himalaya-Gebirges befindet sich laut tibetischer Überlieferung das Königreich der Götter - Shambhala. Viele Forscher machten sich auf die Suche nach der verlorenen Stadt, die in Verbindung mit außerirdischen Aktivitäten stehen soll.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC