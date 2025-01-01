Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 12: Geheimakte Russland
41 Min.Ab 12
Raues Gelände, weite unbewohnte Flächen und der Glaube, dass die Menschheit ihren Ursprung im Kosmos hat: Russland ist ein interessantes Forschungsgebiet für Alien-Theoretiker, die behaupten, dass das Land noch vor der Gründung der russischen Nation von Außerirdischen besucht wurde.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC