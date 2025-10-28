Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unexpected Killer - Die Mörder von nebenan

Mord nach Drehbuch

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 1vom 28.10.2025
Mord nach Drehbuch

Unexpected Killer - Die Mörder von nebenan

Folge 1: Mord nach Drehbuch

41 Min.Folge vom 28.10.2025Ab 12

Eine aufstrebende Mutter mit einer vielversprechenden Zukunft im Showgeschäft wird in ihrem Haus überrascht und brutal ermordet. Während ein Kreis potenzieller Täter ins Visier der Ermittler rückt, scheint der Fall greifbar nah an der Lösung - bis die Spur plötzlich in eine unerwartete Richtung führt.

