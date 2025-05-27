Unfall, Selbstmord oder Mord?
Folge 10: Der Pakt
41 Min.Folge vom 27.05.2025Ab 12
Am 6. Mai 2017 findet ein Jäger in Utah ein erhängtes Mädchen im Wald. Bei der Toten handelt es sich um die erst 17-jährige Jchandra Brown, für deren Familie eine Welt zusammenbricht. Am Tatort finden die Ermittler ein erschütterndes Video, das die letzten Minuten der Jugendlichen zeigt - ein Video, das Tyerell Przybycien, ein Freund von ihr, aufgenommen hat.
Unfall, Selbstmord oder Mord?
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH
