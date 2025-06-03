Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLD Staffel 3 Folge 11 vom 03.06.2025
Folge vom 03.06.2025 Ab 12

Am 21. Februar 1973 wird die Polizei zu einem Notruf in den Bergen Colorados gerufen. Die Beamten finden Carmina Anderson tot vor, während ihr Mann eine Schusswunde an der Hand aufweist. Charles Anderson spricht von einem Unfall und die Geschworenen vor Gericht glauben dem Witwer. Mehr als zwanzig Jahre später versucht Carminas Tochter Lisa, die Wahrheit über den Tod ihrer Mutter herauszufinden ...

