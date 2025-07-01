Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unfall, Selbstmord oder Mord?

Tod eines Geschäftsmanns

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 19vom 01.07.2025
Tod eines Geschäftsmanns

Tod eines GeschäftsmannsJetzt kostenlos streamen

Unfall, Selbstmord oder Mord?

Folge 19: Tod eines Geschäftsmanns

41 Min.Folge vom 01.07.2025Ab 12

Am 16. September 1987 wählt Susie Mowbray den Notruf und meldet, dass sich ihr Mann Bill erschossen hat. Da das Opfer bereits in der Vergangenheit versucht hatte, sich umzubringen, gehen die Beamten von einem Selbstmord aus und beschließen, den Tatort erst am nächsten Tag zu untersuchen. Die hinterbliebene Ehefrau sorgt jedoch dafür, dass jegliche Spuren vor Ort beseitigt werden ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Unfall, Selbstmord oder Mord?
SAT.1 GOLD
Unfall, Selbstmord oder Mord?

Unfall, Selbstmord oder Mord?

Alle 2 Staffeln und Folgen