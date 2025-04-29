Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 2vom 29.04.2025
Folge 2: Der Wolf im Schafspelz

41 Min.Folge vom 29.04.2025Ab 12

Der beliebte Pastor William Pounds wählt am 12. Juni 2015 den Notruf: Er gibt an, dass sich seine Verlobte in den Kopf geschossen hat. Er versucht sie wiederzubeleben, doch Kendra Jackson verstirbt noch vor Ort. Die Beweise am Tatort werfen viele Fragen auf, so dass die Ermittler William Pounds genauer unter die Lupe nehmen - und was sie entdecken, erschüttert eine ganze Gemeinde.

