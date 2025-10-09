Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 5Folge 2vom 09.10.2025
40 Min.Folge vom 09.10.2025Ab 12

Als eine Hausfrau in ihrem Whirlpool stirbt, halten die Ermittler in einer sonst ruhigen Stadt in Idaho dies zunächst für einen tragischen Unfall. Die Untersuchungen führen jedoch zurück zum ungelösten Mord an ihrem Ehemann. Nun deutet alles darauf hin, dass der Fall vielschichtiger zu sein scheint.

