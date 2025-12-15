Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unforgettable

Gebrochene Herzen

Thriller TVStaffel 1Folge 116
Gebrochene Herzen

Unforgettable

Folge 116: Gebrochene Herzen

42 Min.Ab 12

Carrie und ihr Team untersuchen den Tod des Bankdirektors Jason Kubiak, der scheinbar aus einem Flugzeug in ein Baseballstadion gestürzt ist. Wie sich herausstellt, wurde er vor seinem Tod dazu gezwungen, seine eigene Bank auszurauben. Weiß Jasons Lebensgefährtin Sarah mehr über den Mord, als sie zugibt? Privat stehen für Carrie harte Zeiten an: Steve ist der Meinung, dass er als Mafia-Sprössling und sie als Kriminalbeamtin kein ideales Paar abgeben ...

Thriller TV
