Unforgettable
Folge 10: Mr. und Mrs. Smith
42 Min.Ab 12
Ein reiches Ehepaar wird in seiner Wohnung ermordet, die Eheringe sind verschwunden. Vor drei Jahren hat Al bereits in zwei Doppelmorden mit dem gleichen Tathergang ermittelt. Wie Carrie und ihr Team herausfinden, kannten sich die drei Paare. Die drei Ehemänner waren zudem Kunden beim Escort-Service von Eileen Brenner. Carrie und Al geben sich als Ehepaar aus, und Al trifft sich mit einer der jungen Escort-Damen, um den Täter in eine Falle zu locken.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2011
