Folge 13: Das Klassentreffen
41 Min.Ab 12
Carrie geht nur widerwillig zu ihrem Klassentreffen, da sie keine guten Erinnerungen an die Schulzeit hat. Erst als ihr ehemaliger Mitschüler Tommy Garland auf der Party erschlagen wird, wird die Sache für sie interessant. Offenbar hängt der Mord mit dem Tod einer Klassenkameradin zusammen: Vicky Lannister starb bei einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht, als sie in der 10. Klasse war. Carrie muss sich 22 Jahre zurückerinnern, um Hinweise auf einen möglichen Täter zu finden.
