Unforgettable
Folge 2: Wer ist Mr. Kilborn?
41 Min.Ab 12
Eine Bande gewiefter Einbrecher macht amerikanische Großstädte unsicher und sichert sich bei allen Coups fette Beute. Als nächstes ist eine New Yorker Bank im Visier der Diebe. Carrie soll undercover in die Gruppe eingeschleust werden, um herauszubekommen, wer die Leute sind - bislang wissen nicht einmal die Mitglieder der Truppe, wie ihr Gegenüber aussieht. Besonders um den Anführer rankt sich ein Geheimnis ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland
