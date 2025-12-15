Zum Inhalt springenBarrierefrei
Original und Fälschung

Thriller TVStaffel 2Folge 6
42 Min.Ab 12

Ein junger Mann wird erschossen in einem Ferrari gefunden. Der teure Sportwagen gehört dem Schweizer Diplomaten Lukas Emminger und das Opfer, Ezekiel Nadal, sollte den Ferrari überbringen. Hatte es jemand auf Emminger abgesehen? Oder hat das illegale Straßenrennen, in das der Ferrari offenbar in der Tatnacht verwickelt war, etwas mit dem Mord zu tun? Bei ihren Ermittlungen finden sich Carrie und Al bald selbst in einer Verfolgungsjagd wieder ...

