Unforgettable
Folge 9: Im Sumpf von Long Island
43 Min.Ab 12
In den Hamptons wird die Leiche einer jungen Frau angespült. Vermutlich ist sie das neueste Opfer des Long-Island-Serienkillers. Die Tote ist die Kellnerin Shelly Branigan, die kürzlich 10.000 Dollar auf ihr Konto eingezahlt hatte. Ihre Eltern können sich nicht erklären, wo das Geld herkam. Carrie und Al reisen nach Long Island und nehmen unter anderem die Familie Mortimer unter die Lupe, bei der Shelly in der Tatnacht auf einer Party war.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unforgettable
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren