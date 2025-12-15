Unforgettable
Folge 11: Die Ware Liebe
42 Min.Ab 12
Suzanne Mills wird tot im Park gefunden. Sie hatte bei einer exklusiven Partnervermittlung gearbeitet, für die sie viele einflussreiche Menschen betreute. Carrie und Al stoßen bei ihren Nachforschungen schnell an Grenzen: Ihr Team kann keine Informationen zu dem Namen Suzanne Mills finden. Dafür stellt sich heraus, dass das Opfer als Claire eine Gruppe Anonymer Alkoholiker besuchte.
Unforgettable
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2011
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland
