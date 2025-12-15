Unforgettable
Folge 2: Mitten durchs Herz
40 Min.Ab 12
Der Boxer Johnny D'Amato bricht brutal zugerichtet auf offener Straße zusammen und stirbt, doch es gibt keine Augenzeugen der Tat. Seinen letzten Kampf soll das Opfer absichtlich verloren haben, deshalb finden Carrie und Al bald allerhand Tatverdächtige. Unter anderem hatte Johnny Verbindungen zur gefährlichen albanischen Mafia. Kurz darauf wird auch sein Trainer Casey ermordet.
Unforgettable
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland
