Unforgettable
Folge 3: Der Claridge-Skandal
41 Min.Ab 12
Die Fernseh-Reporterin Annabel Parker deckte kürzlich den Sex-Skandal des NSA-Offiziers Calvin Claridge mit einer jemenitischen Praktikantin auf. Nun wird sie tot in ihrem Hotelzimmer gefunden - jemand hat ihr eine Überdosis Heroin gespritzt. Carrie und Al wollen Claridge vorladen, doch bevor sie ihn sprechen können, stirbt auch Annabels Assistent.
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland
