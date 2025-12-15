Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unforgettable

Thriller TVStaffel 3Folge 4
Folge 4: Abgezockt

42 Min.Ab 12

Scott Stanley, der Leiter der städtischen Planungsbehörde, wird in seiner Wohnung erschossen. Carrie erkennt ihn wieder: Er besuchte dasselbe illegale Casino wie sie. Obwohl sie damit ihre Karriere aufs Spiel setzt, gesteht sie die Bekanntschaft und lenkt die Ermittlungen so ins Glückspielmilieu. Sie überzeugt Al und Eliot sogar, dass sie sie undercover ermitteln lassen.

