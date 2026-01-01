Unforgettable
Folge 7: Die drei Amigos
42 Min.Ab 12
Elliots alter Freund Dave O'Bannon wird während eines Charity-Events, bei dem auch Carrie und Al zu Gast waren, ermordet. Dave, Elliot und Robert Bright arbeiteten alle in jungen Jahren im Büro des Bürgermeisters und wurden "Die drei Amigos" genannt. Nun sollte Dave die Kampagne für Roberts eigene Bürgermeisterkandidatur managen. War er dahinter gekommen, dass sein Freund in krumme Geschäfte verwickelt ist?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unforgettable
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren