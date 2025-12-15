Unforgettable
Folge 10: Neues Spiel, neues Unglück
42 Min.Ab 12
Jason Rios' große Leidenschaft zum Programmieren von Videospielen wird ihm zum Verhängnis. Nachdem seine Leiche geborgen und der Tatort inspiziert wird, machen sich Carrie und Al auf den Weg zur Firma Sistex Software. Dort erfahren sie, dass die Headhunterin Lisa Hexler den talentierten Rios für ihre Firma abwerben wollte. Sie scheint die letzte gewesen zu sein, die mit dem Opfer gesprochen hat. Die Ermittler müssen erstaunt feststellen, dass auch Lisa nicht mehr lebt ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Alle Staffeln im Überblick
Unforgettable
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland
