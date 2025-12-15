Unforgettable
Folge 12: Einmal Cop, immer Cop
42 Min.Ab 12
Al untersucht den Mord an dem früheren V-Mann Shane Barton und stellt dessen Familie vorsichtshalber unter Polizeischutz. Shane sollte als Zeuge in dem bevorstehenden Prozess gegen den Gangster Sammy Gavlak aussagen. Der Angeklagte gibt zu, das Mordopfer verfolgt und bedroht zu haben - doch mit der Tat will er nichts zu tun haben. Er nennt Al den Namen eines Ex-Polizisten, der mehr über die Sache wissen könnte ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland
