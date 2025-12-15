Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unforgettable

Die geheime Armee

Thriller TVStaffel 4Folge 13
Die geheime Armee

Die geheime ArmeeJetzt kostenlos streamen

Unforgettable

Folge 13: Die geheime Armee

42 Min.Ab 16

Carrie und Al geraten in einem ehemaligen Stromkraftwerk unter Beschuss. Carrie näher sich dem Schützen, doch er begeht in der nächsten Sekunde Selbstmord. Der Anblick des Toten erinnert Carrie an eine geheime Mission der CIA, an der sie teilnahm, um einen Maulwurf zu entlarven. Al zweifelt an ihrer Erzählung und als Carrie ihren Kollegen Emmet trifft, wird ihr klar, was los ist: Sie ruft Emmets Erinnerungen ab, nimmt sie jedoch als ihre eigenen wahr.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Unforgettable
Thriller TV
Unforgettable

Unforgettable

Alle 4 Staffeln und Folgen