Folge 4: Der Duft des Todes
42 Min.Ab 12
Delina ermittelt im Fall des ermordeten Sunil Patel, der an seinem Arbeitsplatz, einem Restaurant in Manhattan, offensichtlich erstickt wurde. Kurze Zeit später wird der Computer-Hacker Michael Liu in einem Nachtclub tot aufgefunden. Die Morde scheinen die gleiche Handschrift zu tragen ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland
