Unforgettable
Folge 6: Tödliche Bilder
42 Min.Ab 12
Am Tatort eines Raubüberfalls, bei dem der Kameramann Nate Orton erschossen wurde, finden Carrie und Al eine Aufnahme, die die letzten Momente im Leben von Nate zeigt. Schon nach kurzer Zeit gelingt es den Ermittlern, den Schützen ausfindig zu machen. Es handelt sich um den Auftragskiller Bud Mayer - der allerdings in der Zwischenzeit auch nicht mehr am Leben ist. Nun nehmen Carrie und Al die Wohnung des getöteten Kameramanns unter die Lupe.
Weitere Folgen in Staffel 4
Unforgettable
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland
