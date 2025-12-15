Unforgettable
Folge 8: Tödliche Mission
42 Min.Ab 12
Die Leiche der Weltraumwissenschaftlerin Dr. Norah Al-Bayati wird auf einer Müllverarbeitungsanlage gefunden. Norah war Mitglied eines Teams, das auf einem geheimen Gelände eine Mission zum Mars vorbereitete. Al und Carrie sprechen mit dem Leiter des Projekts, der ihnen erlaubt, sich als Wissenschaftler ins Team zu integrieren, um so an Informationen zum Mord an Norah zu kommen. Der letzte, der Kontakt mit ihr hatte, liegt tiefgefroren in einem Kühlraum ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unforgettable
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren