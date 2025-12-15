Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tödliche Mission

Thriller TVStaffel 4Folge 8
Folge 8: Tödliche Mission

42 Min.Ab 12

Die Leiche der Weltraumwissenschaftlerin Dr. Norah Al-Bayati wird auf einer Müllverarbeitungsanlage gefunden. Norah war Mitglied eines Teams, das auf einem geheimen Gelände eine Mission zum Mars vorbereitete. Al und Carrie sprechen mit dem Leiter des Projekts, der ihnen erlaubt, sich als Wissenschaftler ins Team zu integrieren, um so an Informationen zum Mord an Norah zu kommen. Der letzte, der Kontakt mit ihr hatte, liegt tiefgefroren in einem Kühlraum ...

