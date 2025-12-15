Zum Inhalt springenBarrierefrei
Thriller TVStaffel 4Folge 9
42 Min.Ab 12

Bei den Vorbereitungen für einen nahenden Hurrikan entdecken Arbeiter die Leiche der 19-jährigen Sadie Kopinski im Sand von Coney Island. Al und Carrie erfahren, dass die einst drogenabhängige Sadie als Informantin für NYPD-Ermittler Frank Fleming arbeitete. Fleming ist überrascht von der Nachricht und führt die beiden zu dem Dealer Bobby Ewers, der für einen mächtigen Drogenbaron arbeitet. Weiß er mehr über die Todesumstände der jungen Frau?

