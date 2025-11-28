Staffel 2Folge 5vom 28.11.2025
Unglaubliche Aufnahmen - Strange Evidence
Folge 5: Eingesperrt im Wasser
45 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 12
Unglaubliche Aufnahmen aus Überwachungskameras geben heute folgende Rätsel auf: Handelt es sich bei einer drei Meter langen Kreatur im Chena River in Alaska um das mystische Wesen Tizherak? Und: Ein Blitzschlag bei klarem Himmel verfehlt eine Familie um Haaresbreite.
Unglaubliche Aufnahmen - Strange Evidence
Genre:Wissenschaft, Mystery
Produktion:GB, 2016
Altersfreigabe:
12
© WAG Entertainment Ltd