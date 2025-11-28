Staffel 2Folge 6vom 28.11.2025
König der MeereJetzt kostenlos streamen
Unglaubliche Aufnahmen - Strange Evidence
Folge 6: König der Meere
43 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 12
Unglaubliche Aufnahmen aus Überwachungskameras geben heute folgende Rätsel auf: Auf einem Hof in Tennessee fällt nachts mitten im Hochsommer Schnee. Und: Eine bislang der Wissenschaft unbekannte Kreatur frisst Haie im Golf von Mexiko.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unglaubliche Aufnahmen - Strange Evidence
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Wissenschaft, Mystery
Produktion:GB, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© WAG Entertainment Ltd