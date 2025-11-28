Staffel 2Folge 8vom 28.11.2025
Folge 8: Der blutrote Fluss
44 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 12
Unglaubliche Aufnahmen aus Überwachungskameras geben heute folgende Rätsel auf: Mysteriöse rote Lichter flackern auf dem Himmel über den Alpen auf. Und: Warum reißt eine Meute Hunde ein Auto auseinander?
Genre:Wissenschaft, Mystery
Produktion:GB, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© WAG Entertainment Ltd