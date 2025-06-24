Universum
Folge vom 24.06.2025: Universum: Der Strand
Strand ist nicht nur Sand: Unter jedem Handtuch spielt sich ein faszinierender Mikrokosmos ab. Eine spektakuläre Reise in die unsichtbare Welt am Sandstrand. Inhalt: Sonne, Strand und Meer – das suchen die Österreicher in ihrem Urlaub. Am beliebtesten sind die Strände am Mittelmeer. Was sich hier zwischen Sonnenschirmen, Strandliegen, Badetüchern und natürlich im Wasser alles tut, zeigt Regisseurin Annette Scheurich. Ein Film aus der Sicht der Tiere, die dort leben. Mal lustig, mal dramatisch und immer wieder überraschend. Geschätzt liegen 7,5 Trillionen Sandkörner auf den Stränden der Welt. Das sind mehr Sandkörner als Sterne, die man im Universum sehen kann. Jeder einzelne Strand, jedes einzelne Sandkorn ist ein Mikrokosmos für sich. 10.000 bis 100.000 Bakterien leben auf jedem einzelnen Sandkorn – darauf, darunter und dazwischen Mikroorganismen wie Algen, Pilze oder Einzeller. Diese Welt hat sogar einen eigenen Namen: Sandlückenfauna. Es sind diese winzigen Lebewesen, die den Sand zum Filter machen, der die Meere reinigt. Bildquelle: ORF/Marco Polo Film AG/Klaus Scheurich