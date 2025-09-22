Universum: Magisches Frankreich (1/2) - Wo sich Bretagne und Normandie begegnenJetzt kostenlos streamen
Universum
Folge vom 22.09.2025: Universum: Magisches Frankreich (1/2) - Wo sich Bretagne und Normandie begegnen
45 Min.Folge vom 22.09.2025
Der neue „Universum“-Zweiteiler zeigt spektakuläre Landschaften und faszinierende Tierwelt zwischen Normandie und Provence. Im Mittelpunkt der ersten Folge steht das ikonische Mont Saint-Michel – eine Abtei mitten im Wattenmeer, die seit über 1.300 Jahren Wind und Gezeiten trotzt. Die Bucht beeindruckt mit Europas höchstem Tidenhub und artenreicher Tierwelt – von Sumpfohreulen über Möwen bis zu Schafherden auf Salzwiesen. In der Bretagne folgt das Filmteam seltenen Meeresbewohnern wie dem Schleimfisch und nutzt modernste Kamera- und Drohnentechnik, um spektakuläre Naturaufnahmen tief in Felsspalten einzufangen. Bildquelle: ORF/Doclights/NDR Naturfilm/Flying Pangolin Film/
