Universum: Geheimnisvolles Tschechien - Ein Land wie im Märchen
Universum
Folge vom 29.12.2023: Universum: Geheimnisvolles Tschechien - Ein Land wie im Märchen
45 Min.Folge vom 29.12.2023
Tschechien ist ein Land, das eine unverkennbare, zauberhafte und fast mystische Romantik ausströmt. Seine Natur ist bizarr, skurril und urwüchsig. Hier gibt es Berge, Buchenurwälder, wilde Täler, Seen und tausende Teiche sowie Labyrinthe aus Sandsteinfelsen mit Höhlen und Schluchten. Dazwischen stehen altertümliche Burgen und malerische Schlösser, die von einer bewegten Vergangenheit erzählen. Seit Jahrtausenden wurde dieses Land vom Menschen verändert. Bildquelle: ORF/Science Vision/Vasek Sojka
Altersfreigabe:
0