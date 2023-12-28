Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Universum History

Universum History: Unser Österreich: Kärnten - Ein Jahrhundert unterm Mittagskogel

ORF2Folge vom 28.12.2023
Universum History: Unser Österreich: Kärnten - Ein Jahrhundert unterm Mittagskogel

Universum History: Unser Österreich: Kärnten - Ein Jahrhundert unterm MittagskogelJetzt kostenlos streamen

Universum History

Folge vom 28.12.2023: Universum History: Unser Österreich: Kärnten - Ein Jahrhundert unterm Mittagskogel

44 Min.Folge vom 28.12.2023

Menschen als Spielball der Großmächtepolitik - die Geschichte Kärntens im 20. Jahrhundert ist davon dramatisch geprägt. Inmitten eines Kulturraums, der italienische, slowenische und deutsche Einflüsse hat, die hier über Jahrhunderte zusammenflossen, sorgte der Nationalismus für Narben, die erst heute mit dem Verständnis für ein vielsprachiges Europa langsam verheilen. Der Hof der Familie Ressmann im Rosental liegt heute direkt an der Grenze zu Italien und Slowenien. Bildquelle: ORF/Graf Film/Arnold Pöschl

Alle verfügbaren Folgen