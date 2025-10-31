Universum History: Die Entdeckung der Zeit (1) - Vom Sonnenlauf zur WeltuhrJetzt kostenlos streamen
Universum History
Folge vom 31.10.2025: Universum History: Die Entdeckung der Zeit (1) - Vom Sonnenlauf zur Weltuhr
In der zweiteiligen Dokumentation "Die Entdeckung der Zeit" nimmt "Universum History" die Zuschauer mit auf eine faszinierende Reise durch die Kulturgeschichte der Zeit. Der erste Teil führt von den frühen bäuerlichen Gesellschaften über die Hochkulturen Ägyptens und Chinas bis zur Kalenderreform im antiken Rom und zeigt, wie Menschen über Kontinente und Jahrtausende hinweg versuchen, die Zeit zu verstehen und zu beherrschen. Seit jeher ist Zeit für den Menschen faszinierend und geheimnisvoll. Sie strukturiert den Alltag, bestimmt Rituale und begleitet wissenschaftliche Entdeckungen. Frühe Gesellschaften orientierten sich am Rhythmus von Tag und Nacht sowie an Aussaat und Ernte und entwickelten erste Systeme zur Zeitmessung. In Ägypten richteten sich religiöse Feste nach dem Mondkalender, in China wurden hohe Säulen zur Beobachtung der Sonne errichtet, und die Römer kämpften mit einem komplizierten Kalender, bis Julius Caesar ihn reformierte. Doch die Geschichte der Zeit endet nicht in der Antike: Moderne Atomuhren messen sie heute auf Bruchteile von Sekunden genau. Experimente wie jene des Geologen Michel Siffre oder des Arztes Hudson Hoagland zeigen zudem, dass unsere subjektive Wahrnehmung von Zeit stark von Körper und Umgebung abhängt. "Universum History" vereint historische Rekonstruktionen, internationale Drehorte und Expertenwissen aus verschiedenen Disziplinen, um ein faszinierendes Bild davon zu zeichnen, wie der Mensch Zeit erlebt und versteht – von den Anfängen bis in die Gegenwart. Regie: Jens Monath Bildquelle: ORF/ZDF/Jan Prillwitz