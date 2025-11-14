Universum History: Nürnberg '45 - Im Angesicht des BösenJetzt kostenlos streamen
Universum History
Folge vom 14.11.2025: Universum History: Nürnberg '45 - Im Angesicht des Bösen
80 Jahre nach Beginn der Nürnberger Prozesse erzählen zwei Auschwitz-Überlebende, wie sie nach dem Grauen wieder Hoffnung fanden. Das neue Dokudrama zeigt ihren Kampf um Gerechtigkeit, Erinnerung und Menschlichkeit. Inhalt: Anlässlich des 80. Jahrestages des Prozessbeginns der Nürnberger Prozesse zeigt Universum History das neue Dokudrama "Nürnberg '45 - Im Angesicht des Bösen". Die Geschichte wird anhand zweier KZ-Überlebender, Ernst Michel und Seweryna Smaglewska, erzählt. Die Perspektive dieser beiden jungen Menschen spiegelt die Hoffnungen, Ängste und die innere Zerrissenheit zweier Menschen wider, die noch ein halbes Jahr zuvor der Todesmaschinerie der Nazis im KZ Auschwitz ausgeliefert waren. Bildquelle: ORF/NDR/Zeitsprung Pictures/Márton Kállai