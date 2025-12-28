Universum History: Der Duft des Kaffees - Genuss und RebellionJetzt kostenlos streamen
45 Min.Folge vom 28.12.2025
Es waren wahrscheinlich Ziegenhirten, die vor rund 1.000 Jahren in Äthiopien die aufputschende Wirkung der Kaffeekirsche entdeckten. Die daraus gewonnene Bohne fand dann ihren Weg über Mekka nach Konstantinopel und von dort in die ganze Welt. Doch der Siegeszug des Kaffees fand nicht immer das Wohlgefallen der Herrschenden. Der österreichische Autor und Filmemacher Gerhard J. Rekel interessiert sich seit vielen Jahren für die Geschichte des gesellschaftsverändernden Genussmittels. Für "Universum History" folgt er dem Duft des schwarzen Elixiers durch die Weltgeschichte. Mit aufwendigen Spielszenen zeigt er die historisch-subversive Rolle des Kaffees und lüftet so manches Geheimnis des Kultgetränks. Bildquelle: ORF/Gruppe 5/Leo Pinter
