Universum History: Migration ins Ungewisse - New York 1882Jetzt kostenlos streamen
Universum History
Folge vom 10.07.2026: Universum History: Migration ins Ungewisse - New York 1882
47 Min.Folge vom 10.07.2026
Knapp sechs Millionen Deutsche wanderten zwischen 1830 und 1930 in die USA aus. New York war damals nach Berlin und Wien die drittgrößte deutschsprachige Stadt der Welt. Der Film erzählt die Geschichte des Auswanderers Georg Schmidt, der dort Anwalt werden will. Als seine Verlobte wegen Diebstahls im Gefängnis landet, bittet er eine deutsche Verbrecherin um Hilfe – und gerät in einen folgenschweren Konflikt. Im Folgenden werden die Geschehnisse historisch eingeordnet. Bildquelle: ORF/ZDF/STORY HOUSE Productions/Arte/Gatis Indrevics
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