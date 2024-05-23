Universum History: Stolz ohne Vorurteil - Die Kurtisane Fanny MurrayJetzt kostenlos streamen
Universum History
Folge vom 23.05.2024: Universum History: Stolz ohne Vorurteil - Die Kurtisane Fanny Murray
London im 18. Jahrhundert: Die Hauptstadt des British Empire gilt als die größte und reichste Stadt der Welt. Innerhalb weniger Jahrzehnte vervielfacht sich die Bevölkerungszahl. Mitte des Jahrhunderts lebt knapp eine Million Menschen in der pulsierenden Metropole an der Themse. Doch im Wachstum driften Reich und Arm auseinander. Viele junge Frauen, die in die Stadt strömen, gehen der Prostitution nach, um nicht zu verhungern. Kaum ein Mann, der noch nie ein Bordell besucht hat, kaum eine Straße, in der Prostituierte nicht um potenzielle Freier buhlen. Fanny Murray ist eine von ihnen. So versucht die 15-jährige Vollwaise ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Bis sie gleichsam über Nacht zum Society-Liebling wird, zur Mode-Influencerin und zum Pin-Up-Girl. Bildquelle: ORF/Blue Ant Media/One Tribe TV