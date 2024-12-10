Universum: Die wilden Hunde - Erfolgsgeschichten (2/2)Jetzt kostenlos streamen
Universum
Folge vom 10.12.2024: Universum: Die wilden Hunde - Erfolgsgeschichten (2/2)
46 Min.Folge vom 10.12.2024
Im zweiten Teil der „Universum“ Dokumentation von Regisseurin Nia Roberts geht es um die Erfolgsgeschichten dieser Tiere, die trotz widriger Umstände ein Fleckchen dieser Erde für sich erobert haben. Der außergewöhnliche Naturfilm nimmt die Zuschauerinnen und Zuschauer mit auf eine Reise durch die weite Welt der Canidae.
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0