Folge vom 03.04.2025: Sambesi - Quelle des Lebens (1/2)
Der Sambesi – ein mächtiger Strom voller Wandlungen. Diese Dokumentation zeigt ihn erstmals in seiner ganzen Pracht: Von seiner unscheinbaren Quelle in Sambias Hügeln bis zur Mündung in den Indischen Ozean. Auf 2.600 Kilometern durch sechs Länder verwandelt er sich stetig – vom schmalen Rinnsal zum reißenden Fluss, von den tosenden Viktoriafällen zu üppigen Feuchtgebieten. Regie: Michael Schlamberger Bildquelle: ORF/Science Vision/Rita Schlamberger
