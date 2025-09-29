Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Universum

Universum: Magisches Frankreich (2/2) - Von der Provence zu den Pyrenäen

ORF2Folge vom 29.09.2025
Universum: Magisches Frankreich (2/2) - Von der Provence zu den Pyrenäen

Universum: Magisches Frankreich (2/2) - Von der Provence zu den PyrenäenJetzt kostenlos streamen

Universum

Folge vom 29.09.2025: Universum: Magisches Frankreich (2/2) - Von der Provence zu den Pyrenäen

44 Min.Folge vom 29.09.2025

Die Doku taucht in die vielseitigen Landschaften und Tierreiche Frankreichs ein. Der zweite Teil führt in die atemberaubende Natur der Provence und zeigt faszinierende Tiere sowie magische Momente. Inhalt: Von den Lavendelfeldern der Provence bis zur Schwemmlandebene Carmague - der zweite Teil der Dokumentation entführt in den Süden Frankreichs, wo ungewöhnliche Tierbegegnungen warten. Biber in Felshöhlen, Flamingos bei ihrem faszinierenden Balztanz und ein spannendes Duell zwischen Kolkraben und Gänsegeiern in den Pyrenäen. Bildquelle: ORF/Doclights/NDR Naturfilm/Flying Pangolin Film/Thies Hinrichsen

Alle verfügbaren Folgen