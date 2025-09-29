Universum: Magisches Frankreich (2/2) - Von der Provence zu den PyrenäenJetzt kostenlos streamen
Folge vom 29.09.2025: Universum: Magisches Frankreich (2/2) - Von der Provence zu den Pyrenäen
44 Min.Folge vom 29.09.2025
Die Doku taucht in die vielseitigen Landschaften und Tierreiche Frankreichs ein. Der zweite Teil führt in die atemberaubende Natur der Provence und zeigt faszinierende Tiere sowie magische Momente. Inhalt: Von den Lavendelfeldern der Provence bis zur Schwemmlandebene Carmague - der zweite Teil der Dokumentation entführt in den Süden Frankreichs, wo ungewöhnliche Tierbegegnungen warten. Biber in Felshöhlen, Flamingos bei ihrem faszinierenden Balztanz und ein spannendes Duell zwischen Kolkraben und Gänsegeiern in den Pyrenäen. Bildquelle: ORF/Doclights/NDR Naturfilm/Flying Pangolin Film/Thies Hinrichsen
