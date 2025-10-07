Universum: Karnische Alpen - Ein Gebirge voller KostbarkeitenJetzt kostenlos streamen
Folge vom 07.10.2025: Universum: Karnische Alpen - Ein Gebirge voller Kostbarkeiten
44 Min.
Ganz unten, im Süden Österreichs, an der Grenze zu Italien, liegt ein Gebirgszug, der sich der alpinen Erlebniswelt unserer Tage weitgehend entzogen hat: die Karnischen Alpen. Naturliebhaber schätzen sie wegen ihrer unverdorbenen Ruhe und wegen vieler kleiner Kostbarkeiten - Paradieslilien, Alpenskorpione, Gebirgseidechsen. Weltberühmt wurden die Karnischen Alpen jedoch wegen ihrer Vergangenheit. Hier öffnet die Erdgeschichte Grenzlinien zwischen den Zeitaltern und bietet die seltene Gelegenheit, einen Blick auf Teile jenes Gebirges zu werfen, das vor den Alpen hier stand: Die Karnischen Alpen gelten als ein geologisches Wunderland. Bildquelle: ORF/Cosmos Factory/Cosmos Factory/Manfred Christ
