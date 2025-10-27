Universum: Wunderwelt Wald (2/2)Jetzt kostenlos streamen
Universum
Folge vom 27.10.2025: Universum: Wunderwelt Wald (2/2)
44 Min.Folge vom 27.10.2025
Die zweiteilige Dokumentation erzählt in imposanten Bildern die Geschichte dieser letzten Oasen und ihrer Bewohner, wie sie noch nie zuvor erzählt wurde. Der zweite Teil portraitiert den Kampf einzelner Pflanzenarten ums lebensnotwendige Licht, zeigt die Regenerationsfähigkeit der Vegetation nach verheerenden Waldbränden und wie schnell sich tierische Waldbewohner diesen Veränderungen anpassen müssen. Bildquelle: ORF/NDR
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0