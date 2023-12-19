Universum: Das wahre DschungelbuchJetzt kostenlos streamen
Universum
Universum: Das wahre Dschungelbuch
45 Min.
"Das wahre Dschungelbuch“ ist eine Hommage an ein großes literarisches Werk und an die unvergleichliche Natur des bevölkerungsreichsten Landes der Erde. Zudem zeigt der Film, dass in diesen alten Geschichten immer ein Körnchen Wahrheit steckt. Vielleicht ist das auch der Grund, weshalb sie bis heute weltweit für Begeisterung sorgen – bei Kindern und Erwachsenen. Das Gesetz des Dschungels gibt es nach wie vor. Foto: ORF/dreiD/Kalyan Varma
