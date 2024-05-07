Universum: Kolumbien - Das entfesselte Paradies (1/2)Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 07.05.2024: Universum: Kolumbien - Das entfesselte Paradies (1/2)
Ein bildgewaltiger Universum-Zweiteiler führt tief in die nun buchstäblich entfesselte Wildnis Kolumbiens, in seine Urwälder am Amazonas und am Orinoco bis hinauf in die Gletschergebiete der Anden und die weitgehend unberührte Pazifikküste mit seiner einzigartigen Unterwasserwelt. Kolumbien, als Land der Drogen und Gewalt berühmt berüchtigt, hat sich trotz vieler Rückschläge zum Besseren verändert und viele einst umkämpfte Regionen sind wieder sicher. Ein Universum-Team zog aus, um ein Naturparadies zu filmen, das ein halbes Jahrhundert lang Sperrgebiet war. Im ersten Teil besuchen wir den Osten Kolumbiens, der von zwei Flüssen beherrscht wird, dem Orinoco und dem Amazonas. Bildquelle: ORF/Cosmos Factory/Harald Pokieser
